Woning in Warmond dreigt te verzakken, brandweer massaal ter plaatse

In de Dorpsstraat in Warmond is de brandweer dinsdagmiddag groots uitgerukt vanwege een woning die aan het verzakken is. De woning ligt direct aan het water.

Met verschillende voertuigen en vaartuigen kwam de brandweer ter plaatse om de situatie te beoordelen en verdere verzakking te voorkomen. Inmiddels is de woning gestabiliseerd en daarmee veilig gemaakt, meldt de brandweer. Er raakte niemand gewond.

De bewoner van het pand kan echter voorlopig niet veilig terugkeren. Samen met zijn familie en verzekeraar regelt hij het verdere herstel.