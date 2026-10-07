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Winkelstraat Schiedam loopt onder water na leidingbreuk

Ongeluk

Vandaag, 13:20

Winkelstraat Hoogstraat in Schiedam is woensdag onder water gelopen na een leidingbreuk. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat aan Hart van Nederland weten dat een waterleiding is geraakt en dat het water meer dan 20 centimeter hoog stond.

Het lek is volgens een woordvoerder van gemeente Schiedam inmiddels gedicht. "Het water loopt nu langzaam weg", aldus de woordvoerder tegen Hart van Nederland. De straat is nog wel afgesloten.

Schade beperkt gebleven

De schade bij winkels is beperkt gebleven. "Een nieuwbouwwoningpand heeft wel wat meer schade", aldus de woordvoerder. Wat de schade is, is onbekend. Een correspondent ter plaatse meldt dat winkels wel last hebben gehad van binnenstromend water.

De waterleiding zou volgens de correspondent geraakt zijn tijdens werkzaamheden.

Door Redactie Hart van Nederland
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