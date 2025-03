Wielrenner botst op slagboom en wordt aangereden door trein in Hulten

Bij een spoorwegovergang in het Brabantse Hulten is maandagmiddag een wielrenner zwaargewond geraakt. De man botste tegen een gesloten slagboom op de Hulteneindsestraat en kwam daarbij ten val. Op dat moment naderde er een trein, die de fietser vervolgens raakte.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen met spoed naar de plek van het incident. De man is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie zette de omgeving van de spoorwegovergang af en hoorde meerdere getuigen die het ongeluk zagen gebeuren. Ook medewerkers van spoorbeheerder ProRail waren ter plaatse.

Passagiers uit trein gehaald

De passagiers die in de betrokken trein zaten, zijn opgevangen door ProRail. Voor zover bekend raakte niemand in de trein gewond. De politie wil verder niets kwijt over de identiteit van de gewonde fietser.

Het treinverkeer tussen Breda en Tilburg lag enige tijd stil. Volgens de NS werd het treinverkeer rond kwart over twee in de middag weer hervat.