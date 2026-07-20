OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Wielrenner (78) overlijdt weken na ernstig ongeluk in Amsterdam

Ongeluk

Vandaag, 14:24

Link gekopieerd

Een 78-jarige wielrenner uit Amsterdam is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een aanrijding met een auto in de straat Daveren in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde op zondag 5 juli rond 11.35 uur. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij afgelopen weekend overleed.

Volgens de politie botste de wielrenner op Daveren met een auto die werd bestuurd door een 50-jarige Amsterdammer. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en verleenden direct medische hulp. Ondanks de inzet van de hulpverleners overleed het slachtoffer ruim twee weken later in het ziekenhuis.

Het Opsporingsteam Verkeer en Forensische Opsporing Verkeer onderzoeken hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. De bestuurder is na het ongeluk verhoord, wat gebruikelijk is bij ernstige verkeersongevallen.

Politie zoekt getuigen

Voor het onderzoek komt de politie nog graag in contact met getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Ze roepen getuigen om alsnog te melden. Ook beeldmateriaal van bijvoorbeeld dashcams, videodeurbellen of beveiligingscamera's uit de omgeving kan belangrijk zijn voor het onderzoek.

Getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.