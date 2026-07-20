Wielrenner (78) overlijdt weken na ernstig ongeluk in Amsterdam

Een 78-jarige wielrenner uit Amsterdam is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een aanrijding met een auto in de straat Daveren in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde op zondag 5 juli rond 11.35 uur. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij afgelopen weekend overleed.

Volgens de politie botste de wielrenner op Daveren met een auto die werd bestuurd door een 50-jarige Amsterdammer. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en verleenden direct medische hulp. Ondanks de inzet van de hulpverleners overleed het slachtoffer ruim twee weken later in het ziekenhuis.

Het Opsporingsteam Verkeer en Forensische Opsporing Verkeer onderzoeken hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. De bestuurder is na het ongeluk verhoord, wat gebruikelijk is bij ernstige verkeersongevallen.

Politie zoekt getuigen

Voor het onderzoek komt de politie nog graag in contact met getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Ze roepen getuigen om alsnog te melden. Ook beeldmateriaal van bijvoorbeeld dashcams, videodeurbellen of beveiligingscamera's uit de omgeving kan belangrijk zijn voor het onderzoek.

Getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.