Wielrenner (40) overleden na ongeval in Nuenen

De 40-jarige wielrenner die woensdagavond met een fietser in botsing kwam in het Brabantse Nuenen, is donderdagavond aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Het ongeval gebeurde op het viaduct over de N270, de Geldropsedijk. Een groepje van vijftien wielrenners botste met een fietser.

Ook de fietser raakte zwaargewond en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Hij liep een botbreuk in zijn schedel op, aldus Omroep Brabant. Hoe het nu met dat slachtoffer gaat, is niet bekend, aldus de woordvoerder.