Water spuit meter omhoog de straat op, leiding geraakt tijdens werkzaamheden

Tientallen huishoudens op de Hengelolaan in Den Haag zitten al sinds woensdagmiddag zonder water. Tijdens werkzaamheden in de straat is een hoofdwaterleiding geraakt. Hierdoor spuit het water met veel kracht de straat op. Drinkwaterbedrijf Dunea heeft het water van een deel van de wijk afgesloten.

"Door een lekkage/breuk aan een hoofdleiding kunnen bewoners rondom de Hengelolaan in Den Haag momenteel geen kraanwater hebben of drukklachten ondervinden", meldt het drinkwaterbedrijf op hun website. De brandweer moet ook ter plaatse komen om te helpen met de hoeveelheid water wat weggepompt moet worden zodat de monteurs bij de lek kunnen.

Door de lek zullen ongeveer tachtig huishoudens in de omgeving tijdens de werkzaamheden zonder water komen te zitten, meldt Omroep West. Een woordvoerder van Dunea laat aan de omroep weten dat ze hopen dat bewoners aan het begin van de avond weer water hebben.