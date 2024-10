Vuilniswagen belandt volledig in het water na glijpartij Sint Jacobiparochie

Een vuilniswagen is in het water langs de Koudeweg bij Sint Jacobiparochie terechtgekomen. Dit gebeurde donderdag vroeg in de ochtend. Bij de glijpartij belandde de vuilniswagen op z'n kant in het water.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Wetterskip Fryslân en de brandweer hebben olieschermen rond de vrachtwagen geplaatst om verdere verspreiding van brandstof te voorkomen. De politie heeft de Koudeweg tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Spekglad

Door wortelrooiwerkzaamheden in de omgeving is de weg spekglad. Meerdere waarschuwingsborden staan aan het begin van de weg, samen met een advies om om te rijden. Ondanks de inzet van een trekker met schuifbord om de klei en modder van de weg te verwijderen, blijft het glad zolang het niet wegspoelt door regen.

Volgens omstanders was de chauffeur niet bezig met zijn reguliere route om containers te legen; hij woont verderop en was onderweg naar zijn werk. De berging van de vuilniswagen heeft tot bijna vier uur in de middag geduurd.