Drie vrouwen en kindje gewond bij ernstig ongeval in Apeldoorn

Bij een ernstig verkeersongeval op de Arnhemseweg in Apeldoorn zijn woensdag drie vrouwen en een kindje gewond geraakt. Maar liefst zes ambulances en vier brandweerwagens werden ingezet om hulp te verlenen, meldt de correspondent ter plaatse.

Het ongeluk gebeurde rond 12.30 uur ter hoogte van het Tamoil-tankstation. Een automobilist die vanaf het tankstation de Arnhemseweg op wilde rijden, zag een naderende auto over het hoofd. Dit leidde tot een hevige botsing waarbij beide voertuigen zwaar beschadigd raakten.

Gewonden naar ziekenhuis

Onder de gewonden bevinden zich drie vrouwen en een kindje. Zij zijn allemaal per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Over de ernst van hun verwondingen is op dit moment nog niets bekend.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Zes ambulances en vier brandweerwagens rukten uit om hulp te bieden en de situatie onder controle te krijgen. Brandweerlieden werkten samen met ambulancepersoneel om de voertuigen veilig te stellen en de slachtoffers te helpen.

Verkeersopstopping

Door het ongeluk werd de Arnhemseweg, een belangrijke verkeersader in Apeldoorn, tijdelijk afgesloten. Dit zorgde voor aanzienlijke verkeersoverlast. Ook de naastgelegen parallelweg liep vast door het toenemende sluipverkeer.

De beschadigde voertuigen zijn door een berger weggesleept. De politie doet momenteel onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Vermoedelijk is er sprake geweest van een voorrangsfout van de automobilist die de Arnhemseweg op wilde rijden.

Beeld: SPS Media