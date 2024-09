Vrouw zwaargewond na ernstige aanrijding tijdens uitlaten hond in Elshout

Een vrouw was vrijdagochtend haar hond aan het uitlaten op de Mayweg in Elshout toen ze werd aangereden door een taxibus. Hierbij raakte ze zwaar gewond en moest ze worden afgevoerd naar het ziekenhuis in Tilburg.

Bij het ongeluk kwamen de chauffeur van de taxibus en de hond met de schrik vrij. Ook de hondenwagen waar de vrouw mee liep liep geen schade op. Hoe het ongeluk precies kon gebeurden is nog onduidelijk, daar doet de politie onderzoek naar.