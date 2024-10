Vrouw valt meters naar beneden van viaduct en raakt ernstig gewond

Een vrouw is woensdagavond in Dordrecht van een viaduct gevallen, op een betonnen rand terechtgekomen en vervolgens in het water gevallen. Volgens het AD zou het gaan om een fietser. Het ongeval vond plaats op de Eulerlaan, nabij de Octant. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond plaats rond kwart voor vier in de middag. Nadat het slachtoffer uit het water was gehaald, werd ze gereanimeerd door de hulpdiensten en naar het ziekenhuis overgebracht. Ook een traumahelikopter werd ingeschakeld.

Het is nog onduidelijk hoe het slachtoffer met de fiets van het viaduct kon vallen.