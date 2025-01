Vrouw valt met auto fietstunnel in bij Lelystad

Een auto is zaterdagochtend van de weg geraakt en op zijn kant onder een tunnelbak beland in Lelystad. Het ongeluk gebeurde op de route van de rotonde Zuigerplasdreef richting de A6. Een correspondent meldt dat de vrouw na een bocht rechtdoor reed, in de berm terechtkwam en onderaan de tunnel tot stilstand kwam.

De brandweer heeft de automobiliste bevrijd, waarna het Mobiel Medisch Team haar naar het ziekenhuis in Amsterdam heeft gebracht.

Door het ongeval werd de tunnel afgesloten. De politie onderzoekt de oorzaak van het incident.