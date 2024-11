Vrouw rijdt auto vast op oplegger, vermoedelijk door ochtendzon

Een vrouw is dinsdagochtend op een oplegger gereden aan het Dijkhuispad in Schalkhaar. Vermoedelijk werd ze verblind door de felle ochtendzon, waardoor haar auto met het rechtervoorwiel de oplegger raakte. Ondanks de relatief lage snelheid kon de vrouw niet zelf uitstappen, omdat de deur door de botsing geblokkeerd was.

De gealarmeerde brandweer kwam ter plaatse om de vrouw te bevrijden. De auto werd eerst met spanbanden vastgezet om kantelen te voorkomen, waarna de bestuurster uit het voertuig kon worden gehaald.

Beschadigd

Beide voertuigen raakten beschadigd door het ongeval. Een loonwerker uit de buurt schoot te hulp met een kleine graafmachine, waarmee de auto weer van de oplegger werd getakeld.