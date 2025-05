Vrouw overleden bij noodlottig ongeval in Heiloo, geraakt door trein bij station

Bij een tragisch treinongeval in Heiloo is dinsdagavond een vrouw om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde kort na 18.00 uur bij een spoorwegovergang voor voetgangers. Volgens de politie stond de vrouw aan de verkeerde zijde van de overgang en werd ze aan de zijkant van een passerende trein meegesleurd. Zij overleefde het niet.

De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en probeert ook te achterhalen wie het slachtoffer is. Op dit moment gaat men uit van een noodlottig incident.

De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de oorzaak van het incident. Vanwege het ongeval rijden er op dit moment geen treinen tussen Heiloo en Alkmaar. Reizigers wordt aangeraden rekening te houden met vertragingen en omleidingen.

Slachtofferhulp

Veel getuigen hebben het ongeval zien gebeuren. Voor hen en hun naasten is slachtofferhulp beschikbaar.