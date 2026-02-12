Vrouw overleden na ongeluk op N242 Nieuwe Niedorp

In Noord-Holland is donderdag een vrouw om het leven gekomen door een verkeersongeval waarbij twee auto's betrokken waren. De bestuurder van het andere voertuig moest naar het ziekenhuis, zegt een woordvoerder van de politie.

Het ongeluk gebeurde op de N242, ter hoogte van Nieuwe Niedorp. De bestuurster kwam door onduidelijke redenen met haar voertuig op de verkeerde weghelft terecht. Daarna volgde de botsing. De politie kreeg om 16.49 uur een melding van het incident binnen.

De bestuurder die naar het ziekenhuis moest, was na het ongeluk nog wel bij kennis. Maar hoe hij er momenteel aan toe is, is niet duidelijk.

De afdeling verkeer van de politie doet onderzoek.