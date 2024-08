Vrouw naar ziekenhuis na aanrijding met motoragent in Alphen aan den Rijn

Een fietsster is zaterdagmiddag gewond geraakt nadat ze in botsing kwam met een motoragent in Alphen aan den Rijn. Ze moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht, bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Het ongeval gebeurde op de President Kenedylaan. Twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse. De vrouw raakte gewond. De motoragent raakte niet gewond en is op het bureau opgevangen door collega's.

Over de toestand van de vrouw is niet meer bekend. De politie doet momenteel onderzoek naar het ongeval.