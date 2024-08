Vrouw komt onder vuilniswagen, raakt ernstig gewond

Bij een ernstig verkeersongeval op de Heerenstraat in Leiden is maandag een vrouw gewond geraakt. Ze werd overreden door een vuilniswagen. Hoe het voorval precies heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk.

Rond 13.00 uur sloeg het noodlot toe toen de vrouw, die tussen de 50 en 60 jaar oud is, te voet de straat wilde oversteken. Op dat moment werd ze overreden door de grote vuilophaaltruck. Ooggetuigen verklaren aan een correspondent ter plaatse dat de vrouw met haar benen onder de banden van de vuilniswagen terecht is gekomen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Snel naar ziekenhuis

Hulpdiensten kwamen in groten getale ter plekke om haar bijstand te geven. Een opgeroepen traumahelikopter kon weer retour omdat de vrouw voor diens komst al was bevrijd en naar het ziekenhuis kon worden gebracht. Het was hoogstnoodzakelijk dat dat snel zou gebeuren gezien de vrouw er niet goed aan toe was.

Na het ongeval werd de straat afgesloten en afgeschermd. De politie doet onderzoek.