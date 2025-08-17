Vrouw gewond bij ontploffing confettikanon tijdens optreden StukTV

Een jonge vrouw is zaterdagavond gewond geraakt op het Boerenrock Festival in Drenthe, nadat een confetti-kanon ontplofte. Dat gebeurde tijdens een optreden van StukTV, meldt RTV Drenthe.

Toen het trio op het podium stond voor zo'n 15.000 bezoekers, ontplofte een pvc-buis op het kanon. De vrouw werd vervolgens geraakt door rondvliegende delen.

Op Instagram bevestigt de organisatie de ontploffing. Het festival schrijft: "We betreuren dat dit heeft plaatsgevonden en houden contact met het slachtoffer. De veiligheid van onze bezoekers staat altijd voorop en we evalueren dit incident zorgvuldig."

De verwondingen lijken volgens de organisatie mee te vallen.