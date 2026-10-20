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Vrouw valt met fiets in diepe put bij wegwerkzaamheden Eindhoven

Ongeluk

Vandaag, 10:55

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Op de Sijpsestraat in Eindhoven is een vrouw dinsdagochtend ongelukkig ten val gekomen: ze reed met haar fiets in een gat in de weg en verdween vervolgens in een metersdiepe put, meldt Omroep Brabant.

Drie brandweerwagens kwamen ter plaatse om de vrouw te helpen. Ze is vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Werkzaamheden aan riool

Een deel van de Sijpsestraat was de afgelopen dagen afgezet vanwege werkzaamheden aan het riool onder de straat. Daarom zitten er grote gaten in de weg. In de gaten liggen betonnen bakken die een paar meter diep zijn.

Vijf minuten voor het incident stonden er nog hekken om het gat om weggebruikers te waarschuwen. Deze waren volgens de regionale omroep net weggehaald toen de vrouw daar fietste, omdat wegwerkers de weg dinsdag weer dicht zouden maken.

De politie en gemeente onderzoeken wat er precies is misgegaan.

Door Redactie Hart van Nederland
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