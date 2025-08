Vrouw (70) slaat bij Den Bosch met auto over de kop en overlijdt

Bij een ongeluk op de Randweg in Den Bosch is aan het einde van de middag een 70-jarige vrouw om het leven gekomen. Er waren volgens de politie geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

De politie was nog geruime tijd bezig om de weg weer vrij te krijgen. Hoe de auto waar de vrouw in zat op de kop is terechtgekomen wordt nog onderzocht.