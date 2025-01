Vrouw (27) overlijdt nadat auto van de weg glijdt in Roosendaal

Een 27-jarige vrouw is vrijdagavond om het leven gekomen nadat haar auto vermoedelijk van de weg gleed. Dat gebeurde op de Bergsebaan in Roosendaal. "Ze kwam in de greppel terecht en raakte bekneld", schrijft de politie op X.

Volgens een correspondent ter plaatse is de Het forensisch team doet onderzoek. Daarom is de weg voorlopig dicht.