Vrouw (18) valt uit rijdende auto en raakt ernstig gewond in Breda

Een 18-jarige vrouw is zondagochtend vroeg ernstig gewond geraakt doordat ze uit een rijdende auto is gevallen. Het ongeluk gebeurde rond 04.20 uur op de Westerparklaan in Breda, meldt de politie.

De auto werd bestuurd door een 28-jarige man. Ook zat er nog een 22-jarige man in het voertuig. Alle drie de inzittenden komen uit Dordrecht.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De twee mannen hebben tegenover agenten een verklaring afgelegd. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP