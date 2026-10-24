Auto rijdt tegen gevel van huis in Vroomshoop, persoon naar ziekenhuis

Een automobilist is zaterdagmiddag met een auto tegen de gevel van een woning aan de Tonnendijk in het Overijsselse Vroomshoop gebotst. Door de klap raakte de buitenmuur van het huis beschadigd. Volgens een correspondent ter plaaste zijn meerdere personen zijn door ambulancepersoneel nagekeken en is zeker één persoon naar het ziekenhuis gebracht.

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Het ongeluk gebeurde rond 13.55 uur. De politie, brandweer en ambulancedienst kwamen met meerdere voertuigen ter plaatse. Naast de brandweer uit Vroomshoop werd ook een hulpverleningsvoertuig uit Almelo opgeroepen om bij het ongeval te assisteren.

De auto kwam tegen een buitenmuur terecht waar direct achter een slaapkamer ligt. Door de botsing ontstond schade aan de gevel. Stichting Salvage en een aannemer zijn ingeschakeld om te onderzoeken hoe ernstig de schade is en welke maatregelen nodig zijn.

Oorzaak nog onbekend

Hoe de automobilist van de weg raakte en tegen de woning botste, is nog niet duidelijk. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht.