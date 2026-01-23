Vrachtwagenchauffeur overleden door botsing met kraan in Bruchem

Door een ongeluk tussen een vrachtwagen en een kraan in het Gelderse Bruchem is iemand overleden, meldt de politie. Het slachtoffer was een 59-jarige man uit Vught, die de vrachtwagen bestuurde. Het ongeluk gebeurde op de Molenveldweg.

Twee kraanmachinisten raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt nog te onderzoeken wat er precies is gebeurd.