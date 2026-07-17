Vrachtwagenchauffeur overleden na beknelling tussen pallets

Een vrachtwagenchauffeur is vrijdagochtend overleden bij een ernstig bedrijfsongeval aan de Nieuwe Waterwegstraat in Schiedam. De man kwam tijdens laad- en loswerkzaamheden klem te zitten tussen pallets in een vrachtwagen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht.

Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed naar het bedrijf, onder wie de brandweer, politie en twee ambulances. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen en landde in de omgeving. De veiligheidsregio kreeg rond 08.45 uur een melding binnen, maar reanimatie mocht niet meer baten.

Arbeidsinspectie doet onderzoek

De Nederlandse Arbeidsinspectie doet onderzoek naar de oorzaak van het dodelijke ongeval.

Een woordvoerder wijst erop dat gemiddeld iedere week iemand in Nederland overlijdt door een arbeidsongeval. "Het is elke keer weer een schok dat iemand 's ochtends naar het werk gaat en niet meer thuiskomt."