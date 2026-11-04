Vrachtwagen in brand op A4, weg in beide richtingen dicht

Een vrachtwagen is woensdagmiddag afgebrand op de A4 richting Amsterdam. De brandende vrachtwagen staat tussen Leiden en Leiden-Oost. De weg richting Amsterdam is afgesloten.

De bestuurder zag rook uit de motorkap komen, waarop de vrachtwagen aan de kant werd gezet. Het voertuig vloog daarna in brand.

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat de bestuurder niet gewond is geraakt. De politie is geen onderzoek gestart.

Verkeer wordt omgeleid

De A4 was een poos afgesloten in beide richtingen. Inmiddels geldt dat alleen nog in de richting van Amsterdam.

Rijkswaterstaat meldt dat het verkeer vanaf knooppunt Prins Clausplein de omleiding via de A12, N44 en A44 volgt. Het is nog niet bekend hoe lang het duurt voordat een rijstrook kan worden vrijgegeven.