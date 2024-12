Vrachtwagen verliest 'gevaarlijke' lading op A58 bij Tilburg, weg dicht tot 17 uur

Een vrachtwagen is dinsdagochtend een lading puin verloren op de snelweg A58 bij Tilburg-Reeshof. Brokstukken liggen overal over de rijbaan verspreid. Het opruimen gaat nog even duren, de weg is waarschijnlijk tot halverwege de middag dicht.

Volgens Rijkswaterstaat gaat het om carbon of aluminium. Omdat het om deze stoffen gaat, is de brandweer opgeroepen om het puin te verwijderen. Dat gaat naar verwachting tot 17.00 uur duren. H et schoonmaken van het wegdek is in verband met de gevaarlijke landing een lastige klus. De avondspits zal rond Tilburg zal hier last van krijgen, verwacht Rijkswaterstaat.

Het verkeer dat is ingesloten, kan wel via de linkerrijstrook dicht. Rijkswaterstaat raadt mensen aan om via knooppunt Batadorp de omleiding te volgen via de A2, A59 en A27.