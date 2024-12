Vrachtwagen laat ravage achter en eindigt in sloot na chaotische rit door Capelle

In Capelle aan den IJssel is woensdagochtend een vrachtwagenchauffeur onwel geworden en met zijn voertuig in een sloot beland. Het incident gebeurde aan de Roer, waar de vrachtwagen tijdens de rit enkele auto’s raakte en flinke schade aanrichtte.

De chauffeur verloor naar verluidt de controle over zijn voertuig nadat hij onwel was geworden. De vrachtwagen botste op meerdere auto’s voordat hij in de sloot tot stilstand kwam. De chauffeur verloor naar verluidt de controle over zijn voertuig nadat hij onwel was geworden.

De vrachtwagen botste op meerdere auto's en veroorzaakte flinke schade. Op de chauffeur na raakte er niemand gewond, meldt de politie.

De vrachtwagenchauffeur kon snel uit het voertuig worden geholpen en is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De precieze oorzaak van zijn onwelwording is niet bekend.