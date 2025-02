Vrachtwagenchauffeur ontsnapt aan drama na ongeluk A15: 'Engeltje op zijn schouder'

Op de A15 bij knooppunt Vaanplein ten zuiden van Rotterdam is een grote chaos ontstaan na een ongeluk tussen een vrachtwagen en een bestelbus. De witte vrachtwagen kantelde en kwam tot stilstand tegen de vangrail. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Door het ongeval zijn twee rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht dat de opruimwerkzaamheden en de hinder nog tot ver in de middag zullen duren.

Door de klap raakte het onderstel van de aanhanger volledig los, terwijl de grijze bestelbus compleet in elkaar werd gedrukt. De ravage op de weg is enorm, melden ooggetuigen. Volgens politieagenten ter plaatse is de vrachtwagenchauffeur er wonder boven wonder zonder ernstige verwondingen vanaf gekomen. “Hij heeft echt een engeltje op zijn schouder gehad”, vertellen ze aan een correspondent.

Twee kranen

Er was flink materieel nodig om de container en de vrachtwagen weer op hun wielen te krijgen. Op de beelden is te zien dat daar twee kranen voor nodig waren.

Door het ongeluk is de snelweg grotendeels afgesloten. Alleen rijstrook één is nog open, wat inmiddels heeft geleid tot een file van ruim acht kilometer. Weggebruikers moeten rekening houden met zeker een uur vertraging.

Boetes voor filmende ramptoeristen

Naast de chaos op de weg grijpt de politie ook hard in tegen bestuurders die hun telefoon gebruiken om het ongeluk te filmen. Al zeker vijftien automobilisten hebben een boete gekregen voor het vasthouden van hun telefoon terwijl ze langsreden.

Wanneer de weg volledig wordt vrijgegeven, is nog onduidelijk. Rijkswaterstaat houdt tenminste rekening met 15.30 uur. Automobilisten wordt aangeraden om een alternatieve route te zoeken.