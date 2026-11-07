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Twee vrachtschepen botsen op elkaar op Maas bij Den Bosch

Ongeluk

Vandaag, 14:16

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Op de Maas in de buurt van Den Bosch zijn twee vrachtschepen met elkaar in botsing gekomen. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving door regionale media. De aanvaring gebeurde ter hoogte van het dorp Engelen. Niemand raakte gewond, wel raakten de schepen beschadigd.

De oorzaak van de botsing wordt nog onderzocht. Volgens onder meer Omroep Brabant en BN DeStem was het erg mistig toen het ongeluk rond 11.15 uur gebeurde, maar de politiewoordvoerder kan nog niet zeggen of die weersomstandigheden een rol hebben gespeeld. Het onderzoek is nog bezig en de resultaten worden waarschijnlijk pas na het weekend bekend, zegt zij.

Door ANP
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