Fietsster (20) overleden na aanrijding met vuilniswagen in Nijmegen

In Nijmegen is een fietsster om het leven gekomen door een aanrijding met een vuilniswagen. Het slachtoffer is een 20-jarige vrouw uit Nijmegen.

Rond 17.30 uur kreeg de politie een melding van een ernstig ongeval tussen een fietsster en een vuilniswagen op de Parkweg, aan de rand van het stadscentrum. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

Afvalinzamelaar Dar, eigenaar van de betrokken vuilniswagen, laat in een verklaring weten geraakt te zijn. "Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van het slachtoffer. Dit is een groot verlies, en we leven met hen mee. Ook denken we aan onze collega’s die bij dit ongeluk betrokken waren", schrijven ze op hun website.

De politie meldde eerder dat het om een voetgangster ging, maar dit bleek een fietsster te zijn.

ANP