Voetganger (82) overlijdt na ongeval met voertuig in Bergeijk

In Bergeijk is woensdagochtend een 82-jarige voetganger uit België overleden na een ongeval met een auto. De bestuurder, een 29-jarige man uit de Nederlandse grensplaats Reusel, is aangehouden en zit vast, aldus de politie.

Het ongeluk gebeurde op de weg Witrijt in de Noord-Brabantse gemeente. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog.