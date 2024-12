Voetganger overleden na aanrijding bij zebrapad Schiedam

Een voetganger is donderdagavond overleden door een aanrijding met een auto op de Burgemeester Knappertlaan in Schiedam. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De bestuurder van de auto is aangehouden, meldt de politie Rotterdam. De politie onderzoekt hoe het dodelijke verkeersongeval kon gebeuren.

De politie roept op: heb je iets gezien of andere informatie over het ongeval? Geef het door via 0900-8844.