Voetganger gewond na aanrijding, automobilist aangehouden voor rijden onder invloed

In Den Helder is vrijdagavond een voetganger gewond geraakt bij een ernstig ongeval op de Zuidstraat. Het slachtoffer werd rond 20.12 uur aangereden door een personenauto toen hij de weg overstak en de naderende auto vermoedelijk over het hoofd zag.

De klap was heftig: de voorruit van de auto is flink beschadigd. Hulpdiensten rukten massaal uit. Een traumahelikopter landde bij het nabijgelegen Kooypunt, naast de McDonald’s, om medische ondersteuning te bieden aan het ambulancepersoneel.

Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Alkmaar. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. De Zuidstraat werd tijdelijk afgesloten voor verkeer.