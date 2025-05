Bestuurster onwel, rijdt dwars over stoep Alphen aan den Rijn: 1 zwaargewonde

Bij winkelcentrum Herenhof in Alphen aan den Rijn is donderdagmiddag een voetganger aangereden, nadat een automobiliste plotseling onwel werd. De auto reed vervolgens dwars over de stoep, ramde winkelwagentjes en -uitstallingen, en kwam tot stilstand tegen paaltjes.

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat de aangereden persoon zwaargewond is geraakt. Hulpdiensten hebben het slachtoffer ter plekke afgeschermd met een zeil. Daarna is het slachtoffer met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat er meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, aanwezig waren.

Twee omstanders die het ongeluk zagen gebeuren, werden zelf ook onwel. Ambulancepersoneel heeft hen nagekeken.

Druk in winkelcentrum

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. "Wij roepen getuigen op zich bij ons te melden", aldus een woordvoerder. "Het was op dat moment vrij druk in het winkelcentrum, dus wanneer mensen getuige waren en daar behoefte aan hebben, kunnen zij zich melden voor slachtofferhulp."

Wat de oorzaak is van het onwel worden van de automobiliste, is nog niet bekend. Ook over haar toestand is nog niets gemeld.