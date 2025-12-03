Volg Hart van Nederland
Voetganger (34) geschept door auto en overlijdt, bestuurder aangehouden

Ongeluk

Vandaag, 10:05

Bij een ongeval op de Krispijnseweg in Dordrecht is dinsdag een voetganger geschept, het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een 34-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats, dat meldt de politie woensdagochtend.

Het ongeval vond dinsdag rond 17:30 uur plaats in de Zuid-Hollandse plaats. Toen werd het zwaargewonde slachtoffer nog naar het ziekenhuis overgebracht, daar is hij dus later overleden.

De politie heeft de bestuurder van de betrokken auto aangehouden op verdenking van overtreding van de wegenverkeerswet. De politie doet nog onderzoek naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Door Redactie Hart van Nederland

