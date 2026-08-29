Vluchtende Tilburger zonder rijbewijs ramt meerdere auto's

Een automobilist die waarschijnlijk onder invloed van drugs probeerde te ontsnappen aan een verkeerscontrole in Tilburg, heeft tijdens zijn vlucht meerdere auto's geramd. De 39-jarige bestuurder zonder geldig rijbewijs uit de Noord-Brabantse stad kon uiteindelijk worden aangehouden en is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De man reed vrijdag rond 19.30 uur aan de Ringbaan Zuid ter hoogte van het stadion van voetbalclub Willem II op een verkeerscontrole af. Hij stopte niet maar gaf gas, waarna agenten hem achtervolgden. Op de kruising met de Wethouder Baggermanlaan reed hij op twee auto's die voor een rood verkeerslicht stonden te wachten. Een pizzakoerierauto en een andere auto raakte hij vol, een derde auto raakte beschadigd door rondvliegend materiaal, aldus een woordvoerder van de politie. Die zegt dat de inzittenden niet of nauwelijks gewond raakten en niet naar het ziekenhuis hoefden.

Meer bestuurders onder invloed

Een speekseltest gaf een indicatie voor drugsgebruik door de bestuurder. Een nadere test moet dat definitief bevestigen. Verder bleek bij zijn aanhouding, waar de Tilburger zich tegen verzette, dat zijn rijbewijs al eerder ongeldig was verklaard.

Niet alleen de 39-jarige man werd betrapt op rijden onder invloed. Bij de verkeerscontrole testten in vier uur tijd negen bestuurders positief op drugs. Zij kregen een proces-verbaal of een tijdelijk rijverbod.