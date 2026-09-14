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Man (27) omgekomen aan boord van schip in Vlissingen

Man (27) omgekomen aan boord van schip in Vlissingen

Ongeluk

Vandaag, 13:25

Een 27-jarig bemanningslid van een vrachtschip onder Nederlandse vlag is vrijdag om het leven gekomen bij een ongeluk aan boord. Het schip ligt inmiddels in de haven van Vlissingen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet daar maandag onderzoek.

In het kort

  • Een 27-jarig 'niet-Nederlandse' bemanningslid omgekomen bij een ongeluk op een Nederlands vrachtschip.

  • De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt het incident in Vlissingen.

  • Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

    • Volgens de politie gaat het om een "niet-Nederlandse ingezetene van 27 jaar". De politie maakt de nationaliteit van het slachtoffer niet bekend. Volgens een woordvoerster heeft dat "geen toegevoegde waarde".

    Onderzoek

    Over de toedracht van het dodelijke ongeluk is nog weinig bekend. De politie wil niet zeggen wat er precies aan boord is gebeurd.

    Ook is niet duidelijk waar het schip zich bevond toen het ongeluk gebeurde. Het is onbekend of dat aan de wal of op zee was.

    Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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