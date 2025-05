Vliegtuig maakt noodlanding in weiland bij Ulestraten

Een vliegtuig met twee inzittenden heeft dinsdagochtend kort na vertrek vanaf Maastricht Aachen Airport een noodlanding moeten maken in een weiland bij Ulestraten. Wonder boven wonder raakte niemand gewond bij het incident.

De noodlanding vond plaats vlak nadat het toestel was opgestegen. De exacte oorzaak is nog onbekend, maar wordt op dit moment onderzocht. De Marechaussee was als eerste ter plaatse en heeft de eerste opvang van de inzittenden verzorgd.

Geen brand

Het vliegtuig kwam neer in een weiland en bleef overeind staan. De twee opvarenden konden het toestel ongedeerd verlaten. Volgens de eerste berichten was er geen sprake van brand of lekkage.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de noodlanding. Ook de luchtvaartautoriteiten zijn geïnformeerd.