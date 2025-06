Visser wordt onwel, valt in het water en overlijdt in Ritthem

In het Zeeuwse Ritthem is donderdag een visser om het leven gekomen. Het slachtoffer werd onwel terwijl die aan het vissen was en viel in het water. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Hulpdiensten kregen rond 18.45 uur een melding van een persoon te water aan de Europaweg-Zuid. Naast de ambulancedienst werden ook de brandweer en de KNRM opgeroepen. Vanuit Rotterdam kwam een traumahelikopter ter plaatse.

Omstanders hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar alle hulp mocht niet meer baten. De visser overleed ter plekke.