Vier zwaar beschadigde auto's in Tilburg na harde klappen

De politie deed zaterdagnacht uitgebreid onderzoek op de Lage Witsiebaan in Tilburg nadat buurtbewoners daar rond 02.00 uur 's nachts harde klappen hadden gehoord. Er stonden drie zwaar beschadigde auto's. Dat meldt Omroep Brabant.

De auto's stonden honderden meters van elkaar, met de deuren open. Een auto stond zwaar beschadigd op het parkeerterrein bij een aantal winkels. Een vierde auto werd elders tientallen kilometers verderop gevonden. De politie sloot de omgeving hermetisch af.

Onderdelen van auto's lagen over honderden meters verspreid. Getuigen hadden mensen zien weggaan bij de plaats waar de zwaar beschadigde auto's stonden.

De politie is een groot onderzoek gestart. Vele politie-eenheden reden rond in de wijk op zoek naar betrokkenen. Heel de nacht was de omgeving afgesloten. De auto's zijn weggetakeld voor verder onderzoek.