Bestuurder (22) aangehouden na ernstig ongeluk Warten, bijrijder (22) zwaargewond

Bij een ongeluk in het Friese Warten zijn zaterdagavond vier mensen gewond geraakt. Een auto met daarin vier inzittenden vloog uit de bocht en botste tegen een boom. De politie heeft de 22-jarige bestuurder aangehouden voor rijden onder invloed. De bijrijder (22) raakte ernstig gewond en is in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

De melding van het ongeluk op de Wartensterdyk kwam rond 22.55 uur binnen bij de hulpdiensten. Meerdere ambulances, politiewagens, de brandweer en een traumahelikopter rukten uit om hulp te verlenen.

De brandweer moest het zwaar beschadigde voertuig openknippen om de inzittenden te bevrijden. "De auto is compleet verwoest", aldus een politiewoordvoerder tegen een correspondent ter plaatse.

Volgens de politie gebeurde het ongeluk doordat de auto door nog onbekend oorzaak van de weg raakte en vervolgens een boom raakte. De hulpdienst doet nog verder onderzoek naar het ongeval.

Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Wartensterdyk is enige tijd afgesloten geweest voor forensisch onderzoek. De politie probeert te achterhalen wat de crash heeft veroorzaakt.