Vier doden bij botsing tussen schoolbus en trein in Vlaamse Buggenhout

Ongeluk

Vandaag, 11:48

Bij de aanrijding tussen een schoolbusje en een trein zijn in het Vlaamse Buggenhout vier doden gevallen, zegt minister Jean-Luc Crucke van Mobiliteit tegen de Belgische nieuwssite RTL Info. Volgens hem zijn twee tieners, de chauffeur en de begeleider door het ongeluk overleden. "Het is dramatisch", aldus de minister.

De trein botste dinsdagochtend op het busje. Volgens de minister zijn er camerabeelden waarop te zien is dat de slagbomen op dat moment gesloten waren. De machinist kon de aanrijding niet voorkomen. Volgens Crucke raakten twee mensen ernstig gewond.

De politie wilde vooralsnog geen uitspraken doen over de slachtoffers, omdat eerst de familie geïnformeerd moest worden.

In de trein zaten zo'n honderd mensen. Daar is volgens de politie niemand gewond geraakt. Wel raakte een passagier in shock.

Door ANP

