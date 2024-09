Vier auto's en vrachtwagen botsen op de A20 richting Gouda

Vier personenauto’s en een vrachtwagen zijn woensdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de A20 richting Gouda. Daardoor was de snelweg enige tijd volledig afgesloten.

Ter hoogte van Nieuwekerk aan den IJssel ging het mis. Op beelden is te zien dat het mogelijk om een kettingbotsing gaat. Meerdere inzittenden zijn gecontroleerd in de ambulance. Volgens de correspondent moest één iemand naar het ziekenhuis worden vervoerd. De politie kan dit echter niet bevestigen. Door het ongeval was de snelweg in de richting van Gouda volledig afgesloten. Inmiddels is weer een rijstrook vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat. Een berger is ter plaatse om de voertuigen weg te slepen. Wat de oorzaak van het ongeluk was, wordt nog onderzocht.