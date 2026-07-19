Vermiste opvarende gezonken duwboot Amsterdam dood gevonden

De opvarende van een gezonken duwboot in de Coenhaven in Amsterdam is zondag gevonden. De persoon is overleden, zegt een woordvoerster van de politie Amsterdam. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen zocht sinds zaterdagochtend naar de vermiste opvarende.

Waardoor de duwboot is gezonken, is nog niet bekend. Er zou geen sprake zijn geweest van een aanvaring. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doet verder onderzoek. De Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn daarbij betrokken.