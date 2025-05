Bestuurder rijdt verkeersregelaars aan tijdens hardloopevenement, man (27) aangehouden

Een verkeersregelaar is gewond naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding door een man in Breda. Het zou om een opzettelijke aanrijding gaan. De weg was afgesloten vanwege het hardloopevenement Wings for Life World Run. De verkeersregelaar was nog wel "aanspreekbaar", aldus een woordvoerder van de politie. Een andere verkeersregelaar raakte ook gewond.

De politie heeft de man die de verkeersregelaars aanreed, aangehouden. Het gaat om een 27-jarige man uit Zundert. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

De weg was afgesloten vanwege het sportevenement en de afsluiting werd aangegeven door borden. Toen de automobilist toch de straat in wilde rijden, hielden de verkeersregelaars hem tegen. De bestuurder besloot toch door te rijden. Hij raakte hierbij twee verkeersregelaars, die allebei gewond raakten.

Wings for Life World Run is een hardloopevenement waarmee geld wordt opgehaald voor onderzoek naar ruggenmergletsel. Hardlopers beginnen op verschillende plekken op de wereld tegelijkertijd met rennen.