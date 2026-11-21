Bij een verkeersongeluk in Enschede is zaterdagochtend een grote ravage ontstaan. Een auto botste tegen meerdere geparkeerde voertuigen en kwam tot stilstand tegen een huis. De weg is in beide richtingen afgesloten. Hoe het incident kon gebeuren, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. Dit meldt een correspondent ter plaatse.

Het ongeluk gebeurde omstreeks 09.05 uur op de Oldenzaalsestraat. De politie, een ambulance en meerdere brandweerwagens werden opgeroepen. Er vielen geen gewonden. Door het ongeval raakten meerdere auto's beschadigd.

Het verkeer moet omrijden, omdat de straat in beide richtingen is afgesloten.