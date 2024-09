Verkeerd pedaal ingedrukt? Bizar ongeluk op Erasmusbrug Rotterdam

Een wel heel apart voorval op de Rotterdamse Erasmusbrug maandagmiddag. Daar lijkt de bestuurder van een auto de controle verloren te zijn over zijn of haar voertuig. De wagen beukt vervolgens op hoge snelheid in op een andere auto, die meters ver mee wordt gesleurd. Het voorval is vastgelegd op de webcam die boven de brug hangt.

Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Op de beelden is te zien dat rechtsonder in beeld een auto op hoge snelheid de brug op komt gereden, met rook vanonder de banden. Naar wat oogt totaal ongecontroleerd, vliegt het voertuig op hoge snelheid tegen een andere auto, die rustig over het wegdek rijdt. Beide voertuigen schuiven vervolgens meters en meters door over de brug en komen bij de eerste kabels die de brug dragen tot stilstand.

Beknelling

Het verkeer komt direct tot stilstand en omstanders schieten te hulp. Een persoon springt zelfs over de andere weghelft heen om bij het voorval te assisteren. Niet veel later arriveren er ook hulpdiensten zoals de brandweer en een ambulance, evenals politie.

Een persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden, zegt een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland. Die persoon is dan ook afgevoerd naar het ziekenhuis. Twee anderen zijn door de ambulance nagekeken. Een van de twee is niet gewond, van de ander is nog onduidelijk hoe het ermee gaat.