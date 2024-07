Verhuizer valt meters naar beneden in Alphen aan den Rijn

Een verhuizer is donderdagochtend van een hoge hoogte van een verhuislift gevallen in Alphen aan de Rijn. De werknemer was daar bezig bij een net opgeleverd appartementencomplex, schrijft Omroep West.

Het ging mis op de Thorbeckestraat in Alphen aan de Rijn. De verhuizer gebruikte de verhuislift om spullen van de begane grond naar het balkon op de tweede verdieping te brengen. De verhuizer viel vanaf een hoogte van 'ongeveer twee verdiepingen', laat een woordvoerder van de Arbeidsinspectie weten aan Hart van Nederland.

Hoe het mis kon gaan, is nog onduidelijk. De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeluk.

De werknemer is naar het ziekenhuis gebracht.