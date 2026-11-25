Een automobilist heeft woensdag een flinke ravage aangericht op het parkeerterrein van een Albert Heijn aan de Van Nijvenheimstraat in Venlo. In totaal raakten tien auto's beschadigd. Ook twee lantaarnpalen, een afvalbak en een plantsoentje werden geraakt. Eén persoon is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een politiewoordvoerder laat aan een correspondent ter plaatse weten dat een auto met flinke vaart over de parkeerplaats is geraasd en daarbij meerdere voertuigen heeft beschadigd.

Een aantal auto's is zo zwaar beschadigd dat ze moeten worden afgesleept. De politie heeft het parkeerterrein afgesloten en ook een politiehelikopter heeft de situatie vanuit de lucht bekeken.

Politie gaat niet uit van opzet

Volgens getuigen zou de voet van de bestuurder op het gaspedaal zijn blijven hangen, waardoor de auto met hoge snelheid over het parkeerterrein reed. De politie bevestigt dat de bestuurder de controle over de auto kwijtraakte. Ze gaan niet uit van opzet.