Veel hulpdiensten bij ernstig ongeval met dode en zwaargewonde in Elspeet

Bij een verkeersongeval in het Gelderse Elspeet is zaterdag een persoon overleden en iemand zwaargewond geraakt, meldt de politie op X.

Door nog onbekende oorzaak kwamen twee voertuigen met elkaar in botsing. De overleden persoon en de zwaargewonde zaten samen in één auto. De bestuurder van de andere auto was de enige inzittende en lijkt ongedeerd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Het ongeluk gebeurde op de Staverdenseweg. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen en de weg werd afgesloten. Ook een traumahelikopter landde op de plek van het ongeluk. De zwaargewonde is overgebracht naar een ziekenhuis.

Mogelijk maakt de politie later op zaterdag meer bekend over de identiteit van de slachtoffers.

ANP